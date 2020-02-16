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انفجار سيارة مفخخة بمدينة تل أبيض السورية وأنباء عن قتلى مدنيين

انفجار سيارة مفخخة بمدينة تل أبيض السورية وأنباء عن قتلى مدنيين

أخبار العالم العربي

انفجار سيارة مفخخة بمدينة تل أبيض السورية وأنباء عن قتلى مدنيين
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أفادت وكالة "رويترز" بانفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض السورية على الحدود مع تركيا، مشيرة إلى وقوع قتلى مدنيين.

ونشر ناشطون مقطع فيديو قالوا إنه يوثق الحادث الذي وقع مساء اليوم.

وذكرت شبكة "رووداو" الإعلامية أن السيارة انفجرت قرب مطعم خليل الكايد وسط تل أبيض الواقعة بريف الرقة الشمالي.

يتبع..

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