"النقل السورية" تنشر صور التخريب الذي طال طريق حلب دمشق

نشرت وزارة النقل السورية اليوم الأحد، صورا أظهرت مواقع التخريب والأضرار الإرهابية على الطريق الدولي حلب إدلب حماة.

وأظهرت بعض الصور تعرض الطرق والجسور لأضرار جسيمة، فيما أظهرت أخرى جنود الجيش السوري وهم بصدد تفكيك عبوات ناسفة وألغام تركها الإرهابيون.

وكانت قوات الجيش السوري سيطرت في الأسبوع الماضي على كامل الطريق الدولي حلب دمشق لأول مرة منذ العام 2012، وذلك بعد أسابيع من العمليات العسكرية في شمال غرب البلاد.

المصدر: "فيسبوك"