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السعودية ترفع الحجر الصحي عن الطلاب العشرة القادمين من الصين

أخبار العالم العربي

السعودية ترفع الحجر الصحي عن الطلاب العشرة القادمين من الصين
Reuters AHMED YOSRI
الاجراءات الصحية في المطارات السعودية
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أعلنت وزارة الصحة السعودية عن سلامة الطلاب العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية، وخلوّهم من عدوى فيروس "كورونا" الجديد، حيث أظهرت الفحوص خلوهم من الفيروس.

ووصل الطلاب العشرة إلى المملكة قبل أسبوعين بعد صدور توجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بإجلائهم عن الصين.

وأعادت وزارة الصحة السعودية التأكيد أنه "لم يتم حتى الآن وبفضل من الله تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة".

وأهابت الوزارة بالجميع التواصل مع مركز صحة (937) في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مؤكدة ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

المصدر: وكالات

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