السعودية ترفع الحجر الصحي عن الطلاب العشرة القادمين من الصين
أعلنت وزارة الصحة السعودية عن سلامة الطلاب العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية، وخلوّهم من عدوى فيروس "كورونا" الجديد، حيث أظهرت الفحوص خلوهم من الفيروس.
ووصل الطلاب العشرة إلى المملكة قبل أسبوعين بعد صدور توجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بإجلائهم عن الصين.
وأعادت وزارة الصحة السعودية التأكيد أنه "لم يتم حتى الآن وبفضل من الله تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة".
بفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس #كورونا الجديد(Covid-19)داخل المملكة.— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 16, 2020
وبلغ العدد الإجمالي للحالات حول العالم (69256) شخص معظمهم في الصين، تعافى منهم (9645) بينما توفي(1669).
ندعو الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة @SaudiMOH937 لأي استفسار pic.twitter.com/LH84iO6g7L
وأهابت الوزارة بالجميع التواصل مع مركز صحة (937) في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مؤكدة ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
المصدر: وكالات