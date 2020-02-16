السعودية ترفع الحجر الصحي عن الطلاب العشرة القادمين من الصين

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن سلامة الطلاب العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية، وخلوّهم من عدوى فيروس "كورونا" الجديد، حيث أظهرت الفحوص خلوهم من الفيروس.

ووصل الطلاب العشرة إلى المملكة قبل أسبوعين بعد صدور توجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بإجلائهم عن الصين.

وأعادت وزارة الصحة السعودية التأكيد أنه "لم يتم حتى الآن وبفضل من الله تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة".

بفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس #كورونا الجديد(Covid-19)داخل المملكة.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات حول العالم (69256) شخص معظمهم في الصين، تعافى منهم (9645) بينما توفي(1669).

ندعو الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة @SaudiMOH937 لأي استفسار pic.twitter.com/LH84iO6g7L — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 16, 2020

وأهابت الوزارة بالجميع التواصل مع مركز صحة (937) في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مؤكدة ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

المصدر: وكالات