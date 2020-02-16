التحالف الدولي يضبط شحنة مخدرات في بحر العرب

أفادت القيادة المركزية الأمريكية، بأن فرقاطة تعمل ضمن التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، ضبطت 240 كيلوغراما من الأمفيتامين والهيروين على متن زورق في شمال بحر العرب.

وأشارت القيادة إلى أن "الفرقاطة الأسترالية "باراماتا" والعاملة ضمن التحالف الدولي لحماية الممرات البحرية ضبطت الشحنة والتي تقدر قيمتها بحوالي 3.4 مليون دولار أمريكي".

خطوة قوية وفي المسار الصحيح وذلك في انضمام المملكة لــ #التحالف_الدولي_لأمن_وحماية_الملاحة_البحرية الذي يهدف إلى حماية السفن التجارية وضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وهذا يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات#القوات_البحرية_الملكية_السعوديةpic.twitter.com/pCg6s8POu9 — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) September 18, 2019

وأشارت عبر حسابها على "تويتر"، إلى أن "عائدات تلك المخدرات غالبا ما تستخدم في تمويل الأنشطة الإجرامية، التي تهدد استقرار وأمن المنطقة"، دون أن توضح مصدرها.

المصدر: سبق