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التحالف الدولي يضبط شحنة مخدرات في بحر العرب

أخبار العالم العربي

التحالف الدولي يضبط شحنة مخدرات في بحر العرب
Reuters Reuters Photographer
الفرقاطة الإسترالية "باراماتا" - أرشيف
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أفادت القيادة المركزية الأمريكية، بأن فرقاطة تعمل ضمن التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، ضبطت 240 كيلوغراما من الأمفيتامين والهيروين على متن زورق في شمال بحر العرب.

وأشارت القيادة إلى أن "الفرقاطة الأسترالية "باراماتا" والعاملة ضمن التحالف الدولي لحماية الممرات البحرية ضبطت الشحنة والتي تقدر قيمتها بحوالي 3.4 مليون دولار أمريكي".

وأشارت عبر حسابها على "تويتر"، إلى أن "عائدات تلك المخدرات غالبا ما تستخدم في تمويل الأنشطة الإجرامية، التي تهدد استقرار وأمن المنطقة"، دون أن توضح مصدرها.

المصدر: سبق

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