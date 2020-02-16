روحاني: مفاوضاتنا مع دولة الإمارات لم تتوقف أبدا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، إن مفاوضات طهران مع دولة الإمارات لم تتوقف في أي فترة زمنية.

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وأضاف "لدينا علاقات مع الإمارات دوما، وكان هناك حوار على مستوى الخبراء والمسؤولين السياسيين"، معربا عن أمله في أن "يتوصل حوارنا مع الإمارات ودول المنطقة إلى إحلال الأمن والاستقرار بين إيران وجميع دول الجوار".

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن "الإمارات ودولا في المنطقة حذرت الولايات المتحدة من نتائج أي حرب على إيران"، مؤكدا أن "الحرب في منطقة الخليج ستضر بإيران والإمارات وجميع دول الخليج".

وأوضح روحاني أن بلاده "تعارض الحرب في المنطقة، والولايات المتحدة بدورها لا تسعى لها، حيث لا توجد مؤشرات تدل على أن واشنطن تسعى للحرب مع إيران".

وأشار إلى أن "ترامب يسعى للفوز في الانتخابات المقبلة، وأي حرب يخوضها مع إيران ستقضي على حظوظه في الفوز".

وتأتي تصريحات روحاني تزامنا مع تحذير سلطنة عمان من خطر اندلاع مواجهة عسكرية في مضيق هرمز بسبب العدد المتزايد من السفن الحربية التي تؤمنه.

المصدر: RT