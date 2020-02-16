روسيا تجدد تمسّكها بالتسوية السلمية في ليبيا

أعرب نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي يوري شفيتكين، عن تمسك روسيا بالتسوية السلمية للأزمة الليبية، والالتزام بمبادئ التفاوض الليبي.

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وأضاف: "تعتبر بلادنا من المؤيدين للحل السياسي لتسوية الأزمة في تلك المنطقة، وطبعا نحن لا ننتهك بأي شكل من الأشكال المبادئ التي تحققت في عملية التفاوض. حتما لا يزال من الضروري مواصلة العمل في هذا المجال. نحن نشجب جميع الذين ينتهزون هذه الفرصة، ويحاولون توريد وتوفير الأسلحة والذخيرة".

وذكّر شفيتكين بأن روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، كانا أول من طالبوا بالتسوية السلمية في ليبيا، وأن الاجتماع الأول بين رئيس الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فايز السراج تم في موسكو، ما يؤكد أن روسيا ملتزمة بالتسوية السلمية في ليبيا.

وتأتي تصريحات شفيتكين بعد أن كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أن ممثلي القيادة العسكرية الروسية يقودون نشاطات الشركات العسكرية الخاصة في ليبيا.

المصدر: نوفوستي