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مسقط تحذر من نقطة الاشتعال الأخطر في الخليج

أخبار العالم العربي

مسقط تحذر من نقطة الاشتعال الأخطر في الخليج
Reuters HM/KV
وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي
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اعتبر وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، أن خطر اندلاع مواجهة عسكرية في مضيق هرمز، أكبر مقارنة بأي مكان آخر في منطقة الخليج بسبب العدد المتزايد من السفن الحربية التي تؤمنه.

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وأوضح بن علوي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن أن "هناك الكثير من السفن الحربية في هرمز، ومبعث قلقنا هو أن خطأ قد يحدث"، ما يجعل المنطقة "نقطة الاشتعال الأخطر في الخليج في الشهور المقبلة".

ودفع الخلاف بين إيران والغرب عدة دول لإرسال مجموعات عمل حربية لحماية الشحن هناك، وألقت واشنطن بالمسؤولية على طهران عن هجمات على سفن تجارية دولية في المنطقة أو بالقرب منها، وهو ما تنفيه إيران.

المصدر: "رويترز"

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