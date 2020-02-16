وزير خارجية تركيا يبلغ نظيره الروسي بأن الهجمات في إدلب بسوريا يجب أن تتوقف على الفور

أفادت وكالة "رويترز" بأن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أبلغ نظيره الروسي، سيرغي لافروف، بأن الهجمات في إدلب بسوريا "يجب أن تتوقف على الفور".

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وأضاف في كلمة على هامش اجتماع اللجنة الدولية لمراقبة الهدنة في ليبيا، أنه أبلغ لافروف بضرورة "إحلال وقف دائم لإطلاق النار" في إدلب.

وتأتي تصريحات أوغلو بعد يوم من تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده "ستتعامل" مع القوات الحكومية السورية، في حال عدم انسحابها من منطقة إدلب قبل نهاية فبراير الجاري، لافتا إلى أن أنقرة ستكون سعيدة "إذا تمكنت من حل الأمر في إدلب بدعم أصدقائها، لكنها مستعدة لتحقيق المهمة بالطريقة الصعبة إذا اضطرت لذلك".

المصدر: وكالات