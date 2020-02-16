بارزاني وظريف يؤكدان أهمية التهدئة ونزع التوتر

شدد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على ضرورة التهدئة، والتخفيف من حدة التوتر في المنطقة.

وذكر بيان لحكومة كردستان العراق أن "بارزاني اجتمع اليوم الأحد مع ظريف على هامش أعمال اليوم الثالث والأخير لمؤتمر ميونخ الذي تستضيفه ألمانيا بمشاركة كبار صناع القرار في العالم".

وأضاف أن "الجانبين استعرضا آخر التطورات على الساحة العراقية والمنطقة بصورة عامة، وتم التأكيد على أهمية التهدئة وضرورة تخفيف حدة التوترات".

وأشار البيان إلى أن الطرفين أجمعا على "أهمية إرساء علاقات جيدة مبنية على مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل"، وأن الاجتماع تناول التحديات التي تواجه الأمن في المنطقة.

المصدر: RT