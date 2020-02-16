نائب وزير الدفاع السعودي يجدد اتهامه "مليشيات الغدر الإيرانية" باغتيال الحريري

اتهم نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مجددا من أسماها "مليشيات الغدر الإيرانية" باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، مشيرا إلى أنه كان قائدا وطنيا مصلحا.

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وغرد الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه في "تويتر" اليوم الأحد قائلا "استشهد قبل 15 عاما رفيق الحريري. كان قائدا وطنيا مصلحا، قاد مسيرة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في وطنه وابتعث الآلاف من أبناء شعبه من مختلف الطوائف. اغتالته مليشيات الغدر الإيرانية التي ضاقت ذرعا به وبمشروع النهضة الوطني الذي كان يدافع عنه، فهي لا تعرف إلا ثقافة الدمار".

استشهد قبل ١٥ عاماً رفيق الحريري. كان قائداً وطنياً مصلحاً، قاد مسيرة اعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في وطنه وابتعث الآلاف من ابناء شعبه من مختلف الطوائف. اغتالته ميلشيات الغدر الإيرانية التي ضاقت ذرعاً به وبمشروع النهضة الوطني الذي كان يدافع عنه، فهي لا تعرف الا ثقافة الدمار. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 16, 2020

وأضاف: "رحل رفيق الحريري إلى جوار ربه، وستبقى رؤيته ومشروعه الوطني الذي يصبو لتحقيق الاستقرار والازدهار والتعايش في مواجهة مشاريع المليشيات الطائفية التي لا تؤمن بالوطن ولا كرامة المواطن".

يذكر أن رفيق الحريري اغتيل في 14 فبراير 2005 عندما انفجر نحو 1800 كيلوغرام من المتفجرات الشديدة لدى مرور موكبه بجانب فندق في العاصمة اللبنانية بيروت.

رحل رفيق الى جوار ربه، وستبقى رؤيته ومشروعه الوطني الذي يصبو لتحقيق الاستقرار والازدهار والتعايش في مواجهة مشاريع الميليشيات الطائفية التي لاتؤمن بالوطن ولا كرامة المواطن. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 16, 2020

وكان بن سلمان قد اتهم قبل 3 سنوات عندما كان سفيرا في واشنطن، "حزب الله" و"مليشيات إيران" باغتيال الحريري ومحاولة اغتيال وزير الخارجية السعودي آنذاك عادل الجبير.

حاول النطام الايراني اغتيال وزير الخارجية هنا في واشنطن، و قام باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري و اغتال معارضيه في العواصم الأوروبية و قام بتوفير المال و السلاح للتنظيمات الإرهابية. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) March 27, 2018

المصدر: تويتر