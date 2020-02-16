ناشطون: هجوم على مواقع الجيش السوري غرب حلب بإسناد المدفعية التركية

أفاد ناشطون بأن هجوما عنيفا شنته فصائل "النصرة"، اليوم الأحد، على محور كفر حلب الخاضع لسيطرة الجيش السوري.

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وأضاف الناشطون أن "هيئة تحرير الشام" بدأت الهجوم بتفجير عربة مفخخة تزامنا مع قصف مدفعي تركي مكثف استهدف كفر حلب وميزناز، بعد ليلة من الاشتباكات على محور الشيخ دامس وركايا سجنة بريف إدلب الجنوبي.

وقالت مواقع معارضة إن الهجوم كبد الجيش السوري "خسائر فادحة"، فضلا عن تدمير راجمة صواريخ جراء القصف التركي.

ويأتي الهجوم إثر التقدم الذي أحرزته قوات الجيش السوري في ريف حلب الغربي وسيطرته مؤخرا على قريتي "عاجل" و"عويجل" غربي حلب.

المصدر: وكالات