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فيديو لمعتمرين أتراكا يثير جدلا في مواقع التواصل

أخبار العالم العربي

فيديو لمعتمرين أتراكا يثير جدلا في مواقع التواصل
Reuters Umit Bektas
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نشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو، يظهر مجموعة من المعتمرين الأتراك يهتفون داخل الحرم المكي شعارا ينتصر للمسجد الأقصى.

وتظهر هذه اللقطات عشرات المعتمرين الأتراك، وهم يهتفون أثناء مرورهم بين الصفا والمروة: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

وأفادت قناة TRT التركية التي نشرت هذا الفيديو في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بأن هذا الشعار جاء ردا على خطة السلام الأمريكية بين الإسرائيليين والفلسطينيين المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن" والتي نشرها البيت الأبيض أواخر يناير الماضي.

واستدعت هذه اللقطات جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب بعض المغردين عن غضبهم ومعارضتهم إزاء الموضوع، معتبرين أن هذا الهتاف ينتاقض مع آداب الحج والعمرة، فيما وصف آخرون هؤلاء المعتمرين الأتراك بأنهم "أبطال".

المصدر: وكالات

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