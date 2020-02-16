التحالف الدولي يؤكد تعرض قاعد عسكرية في بغداد للقصف
أكد المتحدث باسم التحالف الدولي لمكافحة "داعش" العقيد مايلز كاغينز، حقيقة تعرض قاعدة عسكرية عراقية في بغداد تستخدمها قوات التحالف، لقصف صاروخي فجر اليوم الأحد.
وكتب كاغينزو عبر "تويتر" اليوم: "التحالف يؤكد أن قذائف صغيرة أصابت قاعدة عراقية تستضيف قوات للتحالف الدولي في المنطقة الدولية (الخضراء) في الساعة 3:24 فجر الأحد"، مضيفا أن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية وأن التحقيق في الحادث جار.
The Coalition confirms small rockets impacted the Iraqi base hosting @CJTFOIR troops in the International Zone, Feb. 16 at 3:24 a.m. (Iraq Time). No casualties. Investigation ongoing. Follow @OIRSpox & @SecMedCell for updates.— OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) February 16, 2020
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الأمنية العراقية، العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت 3 منها المنطقة الخضراء، فيما استهدف آخر مقرا لوجيستيا تابعا للحشد الشعبي في بغداد، وفق خلية الإعلام الأمني التابعة لمكتب رئيس الوزراء العراقي.
المصدر: RT