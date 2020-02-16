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التحالف الدولي يؤكد تعرض قاعد عسكرية في بغداد للقصف

أخبار العالم العربي

التحالف الدولي يؤكد تعرض قاعد عسكرية في بغداد للقصف
Reuters U.S. MARINE CORPS
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أكد المتحدث باسم التحالف الدولي لمكافحة "داعش" العقيد مايلز كاغينز، حقيقة تعرض قاعدة عسكرية عراقية في بغداد تستخدمها قوات التحالف، لقصف صاروخي فجر اليوم الأحد.

وكتب كاغينزو عبر "تويتر" اليوم: "التحالف يؤكد أن قذائف صغيرة أصابت قاعدة عراقية تستضيف قوات للتحالف الدولي في المنطقة الدولية (الخضراء) في الساعة 3:24 فجر الأحد"، مضيفا أن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية وأن التحقيق في الحادث جار.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الأمنية العراقية، العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت 3 منها المنطقة الخضراء، فيما استهدف آخر مقرا لوجيستيا تابعا للحشد الشعبي في بغداد، وفق خلية الإعلام الأمني التابعة لمكتب رئيس الوزراء العراقي.

المصدر: RT

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