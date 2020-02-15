 
مباشر

علاوي: سنطرح تشكيلة حكومية جديدة خلال أيام

أخبار العالم العربي

علاوي: سنطرح تشكيلة حكومية جديدة خلال أيام
Reuters
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n9xd

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، أنه سيطرح خلال أيام تشكيلته الحكومية، متعهدا بأن تكون مستقلة ودون تدخل الأطراف السياسية.

إقرأ المزيد
القضاء العراقي يفتح تحقيقا عاجلا في مزاعم بيع حقائب بحكومة علاوي المقبلة
القضاء العراقي يفتح تحقيقا عاجلا في مزاعم بيع حقائب بحكومة علاوي المقبلة

وكتب علاوي في تغريدة نشرها على تويتر اليوم السبت: "اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل بإكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين من دون تدخل أي طرف سياسي".

وأضاف أنه سيتم طرح أسماء التشكيلة الحكومية خلال الأسبوع الحالي، معبرا عن أمله بأن يستجيب مجلس النواب للمقترح "من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب".

ويتعين على علاوي الذي كلف بتشكيل الحكومة الجديدة مطلع يناير الماضي، إنجاز مهمته قبل الثاني من مارس المقبل حسب الدستور. 

وكان التيار الصدري هدد علاوي بـ"إسقاطه" خلال ثلاثة أيام في حال أقدم على توزير أشخاص ينتمون لجهات سياسية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عميلة CIA تتجسس لصالح صدام؟!