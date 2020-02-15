أردوغان: النظام السوري بدأ بمحاصرة نقاط مراقبتنا ولا يمكننا الصمت إزاء ذلك

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، بأن "النظام السوري بدأ بمحاصرة نقاط مراقبتنا ولا يمكننا الصمت إزاء ذلك"، مضيفا أن بلاده تفعل ما يلزم ضد القوات السورية.

ويواصل الجيش التركي تعزيز نقاط المراقبة التابعة له، في منطقة وقف التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، بعناصر من قوات الإنزال والمهام الخاصة "كوماندوز".

وأفادت "الأناضول" بأن حافلات على متنها قوات خاصة وصلت إلى مدينة ريحانلي بولاية هطاي جنوبي تركيا، وأن عناصر القوات الخاصة استقلوا ناقلات جند مدرعة بعد وصولهم مباشرة إلى المنطقة الحدودية، متوجهين إلى نقاط المراقبة في إدلب، وأن الجيش أرسل راجمات صواريخ تمركزت على الحدود السورية.

المصدر: RT + وكالات