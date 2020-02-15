لافروف: حفتر ليس رمزا للانفصال بل هو أحد طرفي النزاع في ليبيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، "إن قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، ليس رمزا للانفصال بل هو احد طرفي النزاع في ليبيا وذلك حسب اعتراف مجلس الأمن".

وأكد لافروف خلال مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد اليوم، أن موسكو تحاول مساعدة الليبيين في إعادة إعمار بلادهم.

وجدد لافروف الدعوة لعقد قمة للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، مشددا على أن التحديات كبيرة وحلها لا يمكن إلا بتوحيد الجهود الدولية.

وأوضح الدبلوماسي الروسي أنه يجب دعم المقاربة بين الأطراف الليبية لإعادة إعمارها.

المصدر:RT