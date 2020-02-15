القضاء العراقي يفتح تحقيقا عاجلا في مزاعم بيع حقائب بحكومة علاوي المقبلة

أمر القضاء العراقي اليوم السبت بفتح تحقيق فوري في مزاعم تتحدث عن بيع مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها برئاسة محمد توفيق علاوي.

وصرح المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان اطلعت عليه RT، بأن رئيس المجلس كلف محكمة تحقيق الكرخ بإجراء تحقيق عاجل إثر التصريحات التي جاءت على لسان السياسي إبراهيم الصميدعي، في حديث إلى إحدى القنوات الفضائية، بشأن عرض أموال مقابل تولي مناصب في حكومة علاوي المقبلة.

وأشار بيرقدار إلى أن المجلس أوعز أيضا بـ"استدعاء فوري لكل من يظهر في وسائل الإعلام ويدعي حصول مساومات لإشغال مناصب في الحكومة الجديدة وفي حال كذب هذا الادعاء سوف يعاقب من يصرح خلافا للحقيقة وفق القانون".

ومن المقرر أن يعلن علاوي الذي كلفه رئيس الجمهورية برهم صالح أواخر يناير الماضي بتشكيل الحكومة غدا الأحد، عن تشكيلة مجلس وزرائه رغم تواصل المظاهرات المعارضة لترشيحه في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية.

المصدر: RT