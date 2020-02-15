"كتائب القسام" تعلن اختراق مجموعاتها على "واتس آب" وتدعو متابعيها لمغادرتها

أعلنت "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أن مجموعاتها في موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب" تعرضت للاختراق.

وقالت "القسام" في بيان نشره "المركز الفلسطيني للإعلام": "نعلمكم بأنه تم اختراق مجموعاتنا بـ"واتس آب"، مؤكدة أن آخر ما نشر عبرها صباح يوم السبت هو عار عن الصحة.

ودعت جميع متابعيها لمغادرة تلك المجموعات، مبينة أنها ستزود المشتركين بروابط مجموعاتها الرسمية الجديدة.

وكان موقع "المجد الأمني" قد أفاد بأن المخابرات الإسرائيلية اخترقت يوم الخميس 13 فبراير، أجهزة قنواته عبر منصتي "تيليغرام" و"واتس آب".

ودعا موقع "المجد الأمني" كافة مشتركيه عبر منصتي "تيليغرام" و"واتس آب" إلى ضرورة مغادرتهما وعدم التعاطي مع ما ينشر عليهما، خاصة أن بعضها يحتوي على روابط اختراق.

المصدر: "المركز الفلسطيني للإعلام" + موقع "المجد الأمني"