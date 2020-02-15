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سقوط أكثر من ثلاثين شخصا بين قتيل وجريح في غارة للتحالف على مكان سقوط مقاتلته باليمن

أخبار العالم العربي

سقوط أكثر من ثلاثين شخصا بين قتيل وجريح في غارة للتحالف على مكان سقوط مقاتلته باليمن
Reuters
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نقل مراسلنا عن مصدر أمني في الجوف باليمن، سقوط عدد من اليمنيين بين قتيل وجريح في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي على حطام الطائرة التي تم إسقاطها في منطقة المصلوب.

ونقل عن مصدر طبي، أن أكثر من ثلاثين مواطنا سقطوا بين قتيل وجريح في الغارة الجوية.

بينما قال المتحدث باسم وزارة الصحة في صنعاء إن معظم القتلى والجرحى هم من النساء والأطفال.

وأفادت قناة "المسيرة" بتعرض المكان لثمان غارات جوية صباح اليوم أصابت مواطنين أثناء تجمعهم عند حطام الطائرة التي تم إسقاطها مساء أمس في مديرية المصلوب.

وأشارت القناة إلى صعوبة حصر عدد الضحايا نظرا لتطاير الأشلاء في أرجاء المكان المستهدف. 

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وكان متحدث باسم قوات الحوثيين، أكد أمس أنه تم إسقاط طائرة من نوع "تورنيدو" في سماء محافظة الجوف أثناء تنفيذها "مهاما عدائية".

المصدر: RT

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