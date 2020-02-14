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ترودو: لا حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلا عبر المفاوضات

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ترودو: لا حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلا عبر المفاوضات
Reuters BLAIR GABLE
رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو (أرشيفية)
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أكد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ممكن فقط عبر المفاوضات الثنائية المباشرة.

وقال ترودو للصحفيين في إطار مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم الجمعة، إن "الطريقة الوحيدة (للحل) هي إذا تفاوض الطرفان، مفاوضات بين إسرائيل والشعب الفلسطيني"، مضيفا أن كندا سترحب وتدعم أي خطوات في هذا الاتجاه.

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يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في يناير الماضي عن "صفقة القرن" التي عمل عليها منذ توليه السلطة عام 2017، حيث لم تلبّ بمجملها ما يطمح له الفلسطينيون، ونصت عليه قرارات مجلس الأمن لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتؤكد صفقة ترامب على "حق إسرائيل بجعل القدس عاصمة موحدة لها، وضم غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية"، في إجراءات أحادية تتجاهل الحقوق الفلسطينية.

المصدر: وكالات

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