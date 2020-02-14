إثيوبيا: اتفاق سد النهضة يتطلب الكثير من العمل

تحفظت إثيوبيا على أنباء قرب الاتفاق النهائي بينها ومصر والسودان حول قضايا ملء وتشغيل سد النهضة، معتبرة أن بلوغ الاتفاق، يتطلب المزيد من العمل قبل أن يتبلور.

وأعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة، أن وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث، استعرضوا خلال مفاوضات واشنطن يومي 12 و13 فبراير، ما تم إحرازه من تقدم في المسائل الفنية والقانونية بشأن السد.

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وتابع: "تم إحراز تقدم، غير أن الاتفاق لا يزال يحتاج إلى مزيد من العمل ليتبلور في صورته النهائية حتى نهاية الشهر".

وتعهد بيكيلي بأن تجري وزارتا الخارجية والري الأسبوع القادم "مشاورات وطنية مع المؤسسات المختصة والمهنيين والمواطنين المعنيين بخصوص النتائج وسبل المضي قدما".

The 12-13 February, 2 days Ministerial negotiation in Washington on #GERD rules for filling and operation is ended. Ministers reviewed progresses on technical issues & legal articles. Progresses are made but the agreement still needs more work to be finalized by end of this month — Seleshi B Awulachew (@seleshi_b_a) February 14, 2020

من جانبه، أكد سفير أديس أبابا لدى واشنطن فيتسوم أريغا حسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، أن المفاوضات التي جرت بحضور وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس بصفة مراقبين، "انتهت دون اتفاق نهائي".

وجاء هذا الموقف على خلفية بيان مشترك عن مصر وإثيوبيا والسودان والولايات المتحدة والبنك الدولي نشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس، وينص على أن واشنطن بدعم فني من البنك الدولي، وافقت على المساعدة في بلورة الاتفاق في صورته النهائية كي يعرض على الوزراء ورؤساء الدول الثلاث، للتوقيع عليه حتى نهاية الشهر الجاري.

المصدر: RT + وكالة الأنباء الإثيوبية