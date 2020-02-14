الحريري في ذكرى اغتيال والده: التوطين غير وارد ونعارضه والدستور يمنعه

أكد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري في الذكرى الـ15 لاغتيال والده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، أن "التوطين ليس واردا ونحن ضده كما أن الدستور يمنعه".

وقال الحريري: "تيار المستقبل باق على قلوب الحاسدين، واغتيال الرئيس الحريري كان منعطفا تاريخيا في حياة لبنان وبعد 15 عاما لبنان اليوم أمام منعطف جديد".

ويحي اللبنانيون اليوم الجمعة في السراي الحكومي وسط بيروت الذكرى الـ15 لاغتيال الحريري الأب، بحضور شخصيات سياسية ونيابية وحزبية وسفراء عرب وأجانب، بينهم سفيرة الولايات المتحدة إليزابيت ريتشارد، والسفير السعودي وليد البخاري.

يتبع...