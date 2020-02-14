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مصر.. حبس سائح بريطاني تحرش جنسيا بضابط مصري

أخبار العالم العربي

مصر.. حبس سائح بريطاني تحرش جنسيا بضابط مصري
Reuters
مطار الغردقة
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أمرت نيابة الغردقة في مصر بحبس سائح إنجليزي الجنسية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التحرش بفرد أمن أثناء إجراءات تفتيشه لمغادرة مطار الغردقة إلى بلاده على متن إحدى الرحلات الجوية.

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وقام السائح البريطاني أثناء إنهاء إجراءات تفتيشه بمطار الغردقة بالتحرش بعنصر الأمن، حيث تم إلغاء سفره وتحرير محضر ضده، وتمسك الضابط المصري باتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة، وتمت إحالة المتهم للنيابة، حيث تم تفريغ الكاميرات، وتبين صحة الواقعة.

وجاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، أن الواقعة بدأت عندما فوجئ أمين الشرطة أثناء تفتيش سائح خلال إنهاء إجراءات مغادرته طبقا لطبيعة عمله بالتحرش به، ما أثار حفيظة الشرطي الذي أبلغ بالواقعة، وتمكن رجال الأمن من إلقاء القبض عليه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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