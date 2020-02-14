صور تكشف تجميع سلاح جديد للجيش المصري في ألمانيا

نشر موقع "نورد-24" الألماني صورة لتجميع إحدى الفرقاطات التابعة للقوات البحرية المصرية في موقع البناء في ميناء "بريمرهافن" بألمانيا.

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وأشار الموقع إلى أنه يتم تصنيع الفرقاطة Meko A 200، على أجزاء منفصلة، حيث تم نقل مقدمة الفرقاطة إلى موقع البناء في الميناء في بداية شهر يناير.

وتعاقدت القوات البحرية المصرية على 4 فرقاطات من فئة ميكو A200 وينص الاتفاق المبرم مع الجانب الألماني على بناء 3 فرقاطات في ألمانيا، بينما سيتم بناء الفرقاطة الرابعة في مصر داخل شركة ترسانة الإسكندرية البحرية.

المصدر: nord24