استحضار اللقاء التاريخي بين الملك عبد العزيز آل سعود والرئيس الأمريكي روزفلت

حضر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان حفلا أقيم في واشنطن بمناسبة الذكرى الـ 75 للقاء التاريخي الذي جمع الملك عبد العزيز آل سعود، والرئيس الأمريكي حينها فرانكلين روزفلت.

وشارك في هذا الحفل، الذي رعته، ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفيرة المملكة في واشنطن، كبار الشخصيات الدبلوماسية السعودية والأمريكية، وديلنو روزفلت، حفيد الرئيس الأمريكي الأسبق.



ونوه وزير الخارجية السعودي في كلمة بالمناسبة بأهمية "هذا اللقاء التاريخي بين قائدين عظيمين، وما حققه من شراكة راسخة بين البلدين، كان لها تأثير كبير في المنطقة والعالم أجمع".

يذكر أن هذا اللقاء الذي جرى على ظهر البارجة الأمريكية "كوينسي بالبحر الأحمر في 14 فبراير عام 1945، كان الأول بين الملك السعودي عبد العزيز والرئيس الأمريكي روزفلت، ويوصف بأنه وضع حجر الأساس للعلاقات التقليدية الوثيقة بين البلدين.



المصدر: سبق + RT