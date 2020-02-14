وكالة: "قسد" طلبت مساعدة الجيش السوري على خطوط التماس مع الجيش التركي وحلفائه

كشف مجلس الطبقة العسكري التابع لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، عن اجتماع سري مغلق جرى في مطار الطبقة العسكري، بين قياديين منه وضباط من الجيش السوري لمناقشة آخر التطورات في المنطقة.

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وأوضح في تصريح خاص لوكالة "ستيب الإخبارية" أن قياديي المجلس العسكري التابع لقوات "قسد" طالبوا ضباط الجيش السوري بتعزيز تواجد قواتهم في مناطق خط التماس مع الجيش التركي وما يسمى الجيش الوطني و"فصائل المعارضة المدعومة تركيا" بريف الرقة الشمالي بشكل عام ومحيط منطقة عين عيسى والطريق الدولي بشكل خاص.

وأشار المجلس إلى أن ضباطا من قوات الجيش السوري، أكدوا أنهم سوف يسعون إلى إرسال المزيد من العناصر والعتاد العسكري إلى مناطق ريف الرقة الشمالي خلال الفترة المقبلة.

على صعيد آخر، قال مراسل وكالة "ستيب الإخبارية" في الرقة وريفها، إن مجلس الرقة العسكري أرسل في وقت سابق من اليوم، تعزيزات عسكرية إلى محيط منطقة عين عيسى شمال الرقة، لافتا إلى أن سماء مدينة تل أبيض وناحية سلوك، تشهد تحليقا مكثفا لطيران الاستطلاع التابع للجيش التركي.

المصدر: وكالة "ستيب الإخبارية"