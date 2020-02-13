النيابة السودانية تأمر بالقبض على عناصر شبكة تابعة "للإخوان المسلمين"

أمر وكيل النيابة العامة في منطقة الحاج يوسف بالسودان، بتسجيل دعوى جنائية تحت بندي مكافحة الإرهاب وحيازة أسلحة وذخائر، ضد أحد عناصر خلية إرهابية بالمنطقة.

وأكد وكيل النيابة بالمنطقة معتصم عبد الله محمود، على تسجيل أقوال المتهم بصفة "اعتراف قضائي"، واستصدار أوامر قبض في حق بقية أعضاء الشبكة.

وأقر المتهم بتلقيه تدريبات على صناعة وتركيب المتفجرات وأنه أرسل وبقية أعضاء الشبكة إلى السودان عن طريق التهريب بـ"جوازات سفر سورية مزورة"، وأنهم وصلوا البلاد قبل نحو 6 أشهر وظلوا في اجتماعات متنقلة خلال هذه الفترة في مدن ولاية الخرطوم الثلاث وأضاف، أن "الهدف من الشبكة كان تنفيذ عمليات تفجير داخل السودان".

وضبطت السلطات الأمنية في أحد المنازل بمنطقة الحاج يوسف، الردمية سابقا، عبوات وأحزمة ناسفة ومواد كيميائية وأجهزة إلكترونية وخرائط لبعض المدن السودانية.

وحسب اعتراف المتهم، فإن "الشبكة تتبع لجماعة الإخوان المسلمين المصرية".

المصدر: RT