 
مباشر
عاجل
أ ف ب: هجوم صاروخي على قاعدة تحتضن القوات الأمريكية بشمال العراق

مصرف لبنان يخفض سعر الفائدة

أخبار العالم العربي

مصرف لبنان يخفض سعر الفائدة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n9jc

خفض مصرف لبنان أسعار الفوائد المصرفية بهدف إنعاش الاقتصاد المتدهور في ظل الركود والمخاوف الشديدة المتعلقة بالتخلف عن السداد.

وحدد مصرف لبنان في تعميم نشره الخميس سعر الفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية بنسبة 7.5 بالمئة فيما خفضها إلى 4 بالمئة على الودائع بالدولار.

ويعد هذا الخفض الثاني من نوعه في أسعار الفائدة خلال شهرين، في بلد يشهد ركودا اقتصاديا وماليا.

وكان المصرف قد حدد في ديسمبر الماضي العائد السنوي للودائع بالليرة اللبنانية بنسبة 8.5 في المئة مقابل 5 بالمئة للودائع بالدولار.

إقرأ المزيد
لبنان يطلب رسميا مساعدة من صندوق النقد الدولي
لبنان يطلب رسميا مساعدة من صندوق النقد الدولي

وأواخر يناير الفائت، أكد وزير المالية اللبناني غازي وزني ضرورة "العمل على خفض أسعار الفائدة من أجل إنعاش الاقتصاد، وتخفيف العبء على الخزينة العامة".

وقال مصدر مصرفي لبناني فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس": "هذا الإجراء جزء من خطة إنقاذ أكثر شمولا".

ويتعرض لبنان لأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، أدت منذ أكتوبر إلى اندلاع حركة احتجاجية غير مسبوقة، ضد الطبقة السياسية، متهمة إياها بالفساد.

وتبلغ مديونية لبنان نحو 92 مليار دولار، أي أكثر من 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم.

وفي مارس المقبل، يتعين على لبنان سداد 1.2 مليار دولار من سندات اليوروبوند المستحقة، لكن الآراء تتباين حول قدرة بيروت على الوفاء بهذا الاستحقاق من عدمه.

 

المصدر: فرانس برس

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عميلة CIA تتجسس لصالح صدام؟!