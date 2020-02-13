الناتو يطالب الجيش السوري بوقف عملياته في إدلب

دعا الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ وحدات الجيش السوري، لوقف القتال في محافظة إدلب.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع لمجلس الناتو على مستوى وزراء دفاع دول الحلف: "ندعو النظام السوري المدعوم من روسيا إلى وضع حد لهجماته".

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ودعا ستولتنبرغ الحكومة السورية إلى الدخول في مفاوضات برعاية الأمم المتحدة، من أجل البحث عن حلول سلمية للنزاع.

في الأسبوع الأخير، تفاقم الوضع في محافظة إدلب حيث يستمر الجيش السوري في ملاحقة الجماعات الإرهابية التي تستهدف مواقعه في منطقة وقف التصعيد وتعتدي على المراكز السكنية والمدنيين.

وتتهم تركيا القوات السورية بمهاجمة أهداف ومواقع عسكرية تركية في إدلب، وتطالب دمشق بسحب قواتها من منطقة وقف التصعيد.

وأمس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ينبغي سحب الجيش السوري قواته إلى الخطوط المتفق عليها في إطار اتفاقات سوتشي "بعيدا عن مراكز المراقبة" التركية قبل نهاية فبراير.

المصدر: إنترفاكس