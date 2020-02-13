مصادر: نيجرفان بارزاني لن يحضر مؤتمر ميونيخ للأمن

أكدت مصادر إعلامية في كردستان العراق، أن رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني، لن يحضر مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن بألمانيا المزمع من الـ14 وحتى الـ16 من يناير الجاري.

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وأضافت هذه المصادر: "نظرا لانشغال رئيس الإقليم ببعض الأعمال الهامة الخاصة في كردستان، لن يشارك في المؤتمر"، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني، توجه اليوم الخميس إلى ألمانيا للمشاركة في المؤتمر.

ومن المقرر أن يلتقي مسرور بارزاني كبار المسؤولين المشاركين من شتى الدول في الدورة الـ56 للمؤتمر، حيث سيبحث الأزمات الراهنة في المنطقة والتحديات الأمنية المستقبلية وملفات أخرى ذات صلة.

وقال بارزاني قبيل مغادرته: "سنبحث على هامش المؤتمر مع المسؤولين العالميين تضحيات قوات البيشمركة البطلة في الحرب ضد الإرهاب، والتهديدات الإرهابية المستمرة لتنظيم داعش، والتي تتطلب تنسيقا أكبر من قبل المجتمع الدولي لمجابهتها".

وتعتبر هذه أول مشاركة لمسرور بارزاني في مؤتمر ميونيخ للأمن منذ انتخابه رئيسا لحكومة الإقليم العام الماضي.

المصدر: رووداو