 
مباشر

مصادر: نيجرفان بارزاني لن يحضر مؤتمر ميونيخ للأمن

أخبار العالم العربي

مصادر: نيجرفان بارزاني لن يحضر مؤتمر ميونيخ للأمن
Reuters AZAD LASHKARI
رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n9h8

أكدت مصادر إعلامية في كردستان العراق، أن رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني، لن يحضر مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن بألمانيا المزمع من الـ14 وحتى الـ16 من يناير الجاري.

إقرأ المزيد
مؤتمر ميونخ للأمن يحدد موعدا لدورته المقبلة
مؤتمر ميونخ للأمن يحدد موعدا لدورته المقبلة

وأضافت هذه المصادر: "نظرا لانشغال رئيس الإقليم ببعض الأعمال الهامة الخاصة في كردستان، لن يشارك في المؤتمر"، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني، توجه اليوم الخميس إلى ألمانيا للمشاركة في المؤتمر.

ومن المقرر أن يلتقي مسرور بارزاني كبار المسؤولين المشاركين من شتى الدول في الدورة الـ56 للمؤتمر، حيث سيبحث الأزمات الراهنة في المنطقة والتحديات الأمنية المستقبلية وملفات أخرى ذات صلة.

وقال بارزاني قبيل مغادرته: "سنبحث على هامش المؤتمر مع المسؤولين العالميين تضحيات قوات البيشمركة البطلة في الحرب ضد الإرهاب، والتهديدات الإرهابية المستمرة لتنظيم داعش، والتي تتطلب تنسيقا أكبر من قبل المجتمع الدولي لمجابهتها".

وتعتبر هذه أول مشاركة لمسرور بارزاني في مؤتمر ميونيخ للأمن منذ انتخابه رئيسا لحكومة الإقليم العام الماضي.

المصدر: رووداو

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عميلة CIA تتجسس لصالح صدام؟!