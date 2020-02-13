وزير الدفاع التركي: سنتخذ كافة الإجراءات ضد من لا يلتزم بوقف النار في إدلب بمن فيهم الراديكاليون

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن بلاده ستتخذ كافة الإجراءات ضد الذين لا يمتثلون لوقف إطلاق النار في إدلب، بما في ذلك الراديكاليون، مؤكدا أن أنقرة "ستجبرهم على الالتزام".

ونقلت وكالة "الأناضول"، عن أكار تصريحات أكد فيها أن تركيا سترسل وحدات عسكرية إضافية إلى إدلب السورية "بهدف تحقيق وقف إطلاق النار وجعله مستداما"، مضيفا أن أنقرة "ستقوم بمراقبة المنطقة".

يتبع...