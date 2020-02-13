مصر.. الأرصاد الجوية تحذر من الطقس يوم السبت المقبل

حذرت مديرة مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية في مصر إيمان شاكر، من الطقس في البلاد بعد التحسن الواضح في الأحوال الجوية.

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وأوضحت في مداخلة هاتفية على الفضائية المصرية الرسمية، أن البلاد تشهد حالة تحسن واضحة في الأحوال الجوية، لكن سينتهي الدفء بداية من يوم السبت المقبل.

وأضافت أن معظم محافظات الجمهورية ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية حوالي من 3 إلى 5 درجات مئوية حتى يوم الجمعة.

وذكرت أن حالة الطقس الدافئ تكون أثناء النهار، ومع تلاشى أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض ليلا، وبالتالي يكون الطقس شديد البرودة في المساء حتى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

وتابعت أن "حالة الاستقرار في الأحوال الجوية تؤدي إلى تكون الشبورة المائية صباحا"، مضيفة أن على كل المسافرين والسائقين القيادة بهدوء، واتباع إرشادات المرور وإجراءات السلامة.

وأكدت أنه بداية من يوم السبت، سيحدث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، مع زيادة التوقعات بسقوط الأمطار على مناطق السواحل البحرية والوجه البحري، والتي ستمتد إلى القاهرة يوم الأحد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية