التحالف العربي يعلن محاكمة متهمين بمخالفة قواعد الاشتباك في اليمن

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن بدء إجراءات قضائية في قضايا تتعلق بمخالفات مزعومة لقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني خلال عملياته العسكرية في اليمن.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس الأربعاء مع سفير السعودية لدى اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، في مقر سفارة المملكة بالعاصمة البريطانية لندن، عن "التزام التحالف بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ومحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك ومخالفي القانون الدولي الإنساني - إن وجد- وفقا للقوانين والأنظمة لكل دولة من دول التحالف"، حسبما نقلته عنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال المتحدث إن القيادة المشتركة للتحالف أحالت إلى الدول المعنية ملفات نتائج التحقيقات في حوادث ارتكبت فيها أخطاء ومخالفات لقواعد الاشتباك، موضحا أن هذه الملفات تتضمن الوثائق والأدلة لاستكمال الإجراءات النظامية حول المحاسبة.

وذكر المالكي أن "الجهات القضائية شرعت في إجراءات المحاكمة وستعلن الأحكام حال اكتسابها الصفة القطعية".

وتعرض التحالف العربي في السنوات الأخيرة لانتقادات شديدة اللهجة من قبل المنظمات الإنسانية الدولية بسبب غاراته الجوية على اليمن والتي تعد، حسب الإحصاءات الأممية، سبب معظم حالات قتل المدنيين جراء هجمات عسكرية مباشرة خلال الحرب الدائرة في هذه البلاد.

المصدر: واس