مصر تسقط جنسيتها عن مواطنة تجنست بالإسرائيلية

أصدر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارا بإسقاط الجنسية عن مواطنة بسبب حصولها على الجنسية الإسرائيلية دون إذن مسبق.

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وذكر موقع صحيفة "الشروق" المصرية، أن مجلس الوزراء برئاسة مدبولي أصدر قرارا حمل رقم 5 لسنة 2020 يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطنة تدعى آيه مصطفى محمد عبد العزيز علي، لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن سابق.

واللافت أن السيدة آية التي طالها القرار الحكومي الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، هي من مواليد إسرائيل بتاريخ 22 نوفمبر 1998.

واستند إسقاط الجنسية على مفاعيل القانون رقم 26 لعام 1975، وتنص المادة 10 من القانون على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون. ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه...".

القاهرة - ناصر حاتم