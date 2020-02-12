الجيش الليبي: قادرون على حسم المعركة في أي وقت نشاء (فيديو)

قال المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي"، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، إن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، يحاول "خلط الأوراق وتشويه سمعة القوات المسلحة".

وأكد المسماري في مؤتمر صحفي، مقدرة قواته على حسم المعركة في أي وقت تشاء.

وصرح المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي"، بأن باخرة تركية وصلت مساء يوم الاثنين، إلى ميناء مصراته محملة بالأسلحة.

وأضاف المسماري أن "الهدف النهائي للقوات المسلحة الليبية هو مكافحة الإرهاب والقضاء على المليشيات المسلحة وجمع السلاح".

وأوضح المسؤول العسكري الليبي أن 99% من الأراضي الليبية تحت سيطرتهم.

جدير بالذكر أن أعضاء مجلس الأمن الدولي، وافقوا يوم الأربعاء 12 فبراير، على مشروع القرار البريطاني حول ليبيا.

وصوتت 14 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

المصدر: RT + وكالات