دمشق: تحرير 3 قرى جديدة في ريف حلب وسط انهيار بين الإرهابيين

حقق الجيش السوري اليوم الأربعاء، مكاسب ميدانية جديدة في المعارك ضد التشكيلات المسلحة في ريف حلب الجنوبي الغربي حيث حرر 3 قرى، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".

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وقالت الوكالة السورية إن قوات الجيش بسطت سيطرتها على قرى الشيخ علي وعرادة وأرناز بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها وتدمير تحصيناتهم.

وأوضحت "سانا" أن القوات الحكومية السورية وسعت، بعد تحرير منطقة خان العسل وحي الراشدين 4، يوم الثلاثاء، عملياتها العسكرية "ضد التنظيمات الإرهابية المنتشرة بالريف الجنوبي الغربي لمحافظة حلب وحررت قرى الشيخ علي وعرادة وأرناز غرب الطريق الدولي حلب دمشق بعد رمايات مكثفة بسلاحي المدفعية والصواريخ ضد مواقع المجموعات الإرهابية وتحصيناتها داخل القرى".

وأشارت الوكالة إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من عناصر تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي والمجموعات التابعة له وفرار من تبقى منهم "وسط حالة من الانهيار والتخبط في صفوفهم"، لافتة إلى أن "وحدات الجيش ثبتت نقاطها في محيط القرى وبدأت عمليات التمشيط وتفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون".

كما ذكرت الوكالة أن "التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها جبهة النصرة، المدعومة بقوات الاحتلال التركي، حاولت بعد ظهر اليوم شن هجوم على محور كفر حلب بالريف الجنوبي الغربي مستخدمة العربات المفخخة حيث قامت وحدات الجيش بتدميرها وإحباط الهجوم وتكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد".

المصدر: سانا