الكويت.. مقتل 3 عمال وفقدان 4 في انهيار رملي بالعاصمة (فيديو)

أعلنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، اليوم الأربعاء، تعاملها مع انهيار رملي في "مشروع المطلاع" السكني، جنوب العاصمة، راح ضحيته 3 عمال.

وأفادت إدارة الإطفاء بأن فرقها تتعامل مع حادث انهيار رملي طال 10 عمال في مشروع "المطلاع السكني"، مضيفة أن رجال الإطفاء تمكنوا من انتشال 6 أشخاص، 3 منهم على قيد الحياة و3 متوفين، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عملية البحث لإخراج 4 من تحت الرمال.

ونشرت إدارة الإطفاء مقطع فيديو على "تويتر"، وثق عمليات البحث عن المفقودين.

تحديث على عمليات البحث عن المفقودين في حادث الانهيار الذي وقع بمدينة المطلاع السكنية:

تم العثور على شخص متوفي لتصبح حصيلة المتوفين جراء الحادث حتى هذه اللحظة الى 4 أشخاص وجاري البحث عن 3 آخرين في عداد المفقودين pic.twitter.com/T2w5WiqXFb — الادارة العامة للإطفاء (@OfficialKfsd) February 12, 2020

تتعامل حاليا فرق الإطفاء مع حادث انهيار رملي وقع على عدد 10 عمال في مشروع المطلاع السكني ، وقد تمكنت فرق الإطفاء من انتشال 6 اشخاص 3 منهم على قيد الحياة و3 متوفين ، فيما تواصل فرق الانقاذ عملية البحث لاخراج 4 محشورين تحت الرمال pic.twitter.com/CFtl6UcAou — الادارة العامة للإطفاء (@OfficialKfsd) February 12, 2020

وأمرت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، رنا الفارس، بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الحادث، مشددة على ضرورة سرعة الانتهاء من التحقيق لتحديد أوجه القصور.

وأكدت الفارس من موقع الحادث ضرورة رفع تقرير مفصل عنه، وكشف أسبابه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من تثبت مسؤوليته عنه.

المصدر: RT + وكالات