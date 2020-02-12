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بالأسماء.. قائمة الشركات والكيانات التجارية التي تقوم بأنشطة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية

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بالأسماء.. قائمة الشركات والكيانات التجارية التي تقوم بأنشطة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية
Reuters
مستوطنة نوف زيون، القدس الشرقية - أرشيف -
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أصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تقريرا عن الشركات والكيانات التجارية التي تقوم بأنشطة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال مكتب حقوق الإنسان إن إصدار التقرير جاء بناء على طلب من مجلس حقوق الإنسان في قراره الصادر‏ في مارس 2016، والذي كلف المكتب بإصدار قاعدة بيانات للشركات التجارية التي لها أنشطة تجارية.

وأفاد المكتب بأنه تمت مراجعة معلومات كانت متاحة للعموم أو تم تلقيها من عدد من المصادر بشأن 307 كيانا تجاريا، مضيفا أنه و‏بعد استكمال البحث ‏وصل عدد الكيانات التي تم مراجعتها إلى 321.

وأشار إلى أنه ‏من مجمل هذا العدد تم تضمين 206 كيانا إضافيا للتقييم.

وتابع قائلا "إنه تم التعرف على 112 كيانا تجاريا، يعتقد مكتب حقوق الإنسان أن لديه أسبابا معقولة للاستنتاج أن لدى تلك الكيانات، نشاطا أو عدة انشطة متعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية"، مشيرا إلى أنه استخدم منهجية معقدة وصارمة لتحديد تلك اللائحة.

وفي ما يلي قائمة الشركات والكيانات التجارية التي كشف عنها التقرير:

بالأسماء.. قائمة الشركات والكيانات التجارية التي تقوم بأنشطة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية
RT
بالأسماء.. قائمة الشركات والكيانات التجارية التي تقوم بأنشطة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية
RT
بالأسماء.. قائمة الشركات والكيانات التجارية التي تقوم بأنشطة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية
RT
بالأسماء.. قائمة الشركات والكيانات التجارية التي تقوم بأنشطة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية
RT

المصدر: RT

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