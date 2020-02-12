صدامات بين محتجين وقوات الأمن جنوب العراق بعد محاولة اغتيال محام (فيديو)

أفاد مصدر عراقي لـRT، اليوم الأربعاء، بتجدد الصدامات في محافظة ذي قار جنوب العراق بين محتجين وقوات الأمن، بعد محاولة اغتيال محام ينشط في الاحتجاجات.

وقال المصدر إن "صِدامات حدثت بين المحتجين والقوات الأمنية بعد محاولة اغتيال المحامي والناشط في الاحتجاجات، علي معارج، وإصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها للمستشفى".

وأضاف أن "المحتجين حاولوا قطع عدد من الطرق بعد محاولة اغتيال المحامي وأحرقوا إطارات السيارات في تقاطعات بالمحافظة".

من جهتها، استنكرت نقابة المحامين العراقيين محاولة الاغتيال، وأوضحت أن "عصابة ما، أطلقت الرصاص الغادر على معارج فور خروجه من دار العدالة في ذي قار باتجاه ساحة الحبوبي، بسبب نشاطه البارز، بوصفه عضوا في اللجنة المشكلة للدفاع عن حقوق المتظاهرين السلميين".

وطالبت النقابة الحكومة بـ "ضرورة توفير الحماية اللازمة التي تضمن حياة العراقيين المتظاهرين السلميين، ومن ضمنهم المحامون، وإبعادهم عن كل أذى يلحق بأجسادهم، أو اعتقالهم أو احتجازهم، أو تقييد حرياتهم خلافا للدستور والقانون".

وتشهد العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية للبلاد، منذ 1 أكتوبر 2019، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد، تحولت إلى صدامات متواصلة بين المتظاهرين ورجال الأمن أسفرت عن مقتل من 500 إلى 600 شخص وإصابة نحو 20 ألفا آخرين، مع تواصل الاحتجاجات التي سبق أن دفعت رئيس الوزراء العراقي السابق، عادل عبد المهدي، وحكومته للاستقالة.

المصدر: RT