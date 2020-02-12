ولي عهد دبي يحظى بقبلة من الناقة "إعمار" (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وهو يخاطب مجموعة من الجمال قبل أن يحظى بقبلة ودودة من الناقة "إعمار".

ويمكن سماع ولي العهد وهو ينادي على الجمل "فارس" والناقة "إعمار" اللذان سارعا نحو سيارته فور سماع اسميهما.

#سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبي pic.twitter.com/nA9NlVWlT9 — عيسى الشحي Essa Iahshahi بو مهند (@IahshahiEssa) February 11, 2020

ويعرف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بحبه للحيوانات، حيث ينشر من حين لآخر صورا له مع أحصنة وكلاب وزرافات وغزلان.

المصدر: "تويتر"