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ولي عهد دبي يحظى بقبلة من الناقة "إعمار" (فيديو)

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ولي عهد دبي يحظى بقبلة من الناقة
Screenshot/ Twitter
ولي عهد دبي يحظى بقبلة من الناقة إعمار
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وهو يخاطب مجموعة من الجمال قبل أن يحظى بقبلة ودودة من الناقة "إعمار".

ويمكن سماع ولي العهد وهو ينادي على الجمل "فارس" والناقة "إعمار" اللذان سارعا نحو سيارته فور سماع اسميهما.

ويعرف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بحبه للحيوانات، حيث ينشر من حين لآخر صورا له مع أحصنة وكلاب وزرافات وغزلان.

المصدر: "تويتر"

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