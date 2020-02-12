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استهداف فريق لوسائل إعلام سورية رسمية غرب حلب

أخبار العالم العربي

استهداف فريق لوسائل إعلام سورية رسمية غرب حلب
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تعرض فريق إعلامي تابع لقناة "الأخبار" ووكالة "سانا" السوريتين الحكوميتين، اليوم الأربعاء، لهجوم على يد تشكيلات مسلحة غرب محافظة حلب شمال سوريا.

وأفادت التقارير الإعلامية الرسمية بـ"إصابة فريق عمل أخبار السورية ووكالة سانا نتيجة استهدافهم من قبل المجموعات الإرهابية خلال تغطيتهم عمليات الجيش بريف حلب الغربي".

وأكدت "سانا" أن الهجوم أسفر عن إصابة كل من المراسل، شادي حلوة، والمصورين، شريف عبس وجورج أورفليان.

ويشن الجيش السوري عمليات عسكرية لتطهير غرب حلب من التشكيلات المسلحة، على رأسها تنظيم "هيئة تحرير الشام" المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، حيث سبق أن سيطرت القوات الحكومية على منطقتي الراشدين-4 وخان العسل.

المصدر: سانا + الإخبارية

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