واشنطن تمدد إعفاء العراق من العقوبات على إيران لمدة 45 يوما

قررت الولايات المتحدة تمديد إعفاء العراق من العقوبات المتعلقة باستيراد الغاز والكهرباء من إيران، لمدة 45 يوما، حسبما أفاد مسؤول عراقي، اليوم الأربعاء.

وصرح المسؤول العراقي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، بأن التمديد هذه المرة سيكون لمدة 45 يوما وسيطبق ضمن شروط صارمة، مشيرا إلى أن بغداد وواشنطن تخوضان حاليا محادثات حول ماهية هذه الشروط.

وكان من المفترض أن تنتهي مدة الإعفاء الأخير الممنوح للعراق هذا الأسبوع، لكن الولايات المتحدة فضلت عدم وضع رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، في مواجهة ضغوط إضافية، في وقت يحاول الوزير السابق تشكيل حكومة جديدة في خضم سلسلة من الاضطرابات.

وفرضت واشنطن عقوبات صارمة على قطاع الطاقة الإيراني في عام 2018، وهددت بمعاقبة الدول المتعاملة مع طهران في هذا المجال، لكنها منحت العراق سلسلة من الإعفاءات المؤقتة المتتالية، بدأت بـ45 يوما، ثم توسعت إلى 90 و120 يوما، خاصة وأن العراق يعتمد على الجارة إيران لتأمين نحو ثلث حاجته من الكهرباء.

جدير بالذكر أن أي كيان يتعامل مع قطاع الطاقة الإيراني والمصرف المركزي المدرجين على اللائحة السوداء الأمريكية، يتعرض لعقوبات ثانوية، علما أن الإعفاء الأمريكي أدى إلى حماية العراق من عقوبات مماثلة، ما سمح له بمواصلة استيراد حوالي 1400 ميغاواط من الكهرباء و28 مليون متر مكعب (988 مليون قدم مكعب) من الغاز من إيران.

المصدر: أ ف ب