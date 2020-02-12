سانا: وحدات من الجيش السوري تدخل قرية الشيخ علي غرب طريق حلب الدولي

ذكرت وكالة الانباء السورية "سانا" أن وحدات تابعة للجيش السوري دخلت قرية الشيخ علي غرب طريق حلب الدولي.

وذكرت الوكالة أن دخول القوات السورية إلى قرية الشيخ علي يأتي في إطار تواصل العمليات ضد "التنظيمات الإرهابية" في ريف حلب الغربي.

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وكانت وحدات الجيش حررت أمس الثلاثاء، منطقة خان العسل وحي الراشدين 4، بعد عمليات مكثفة ضد "الإرهابيين" ومقراتهم والقضاء على آخر تجمعاتهم واستكملت قوات الجيش تحرير الجانب الشرقي من الطريق الدولي حلب-دمشق.

المصدر: سانا