الجيش العراقي: لا مشاركة للتحالف الدولي في العمليات ضد فلول "داعش" بغرب البلاد

أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأربعاء، أن قوات التحالف الدولي لا تشارك في عمليات "أبطال العراق" الهادفة إلى تطهير غرب البلاد من بقايا مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية، إن "هذه العمليات عراقية خالصة مئة بالمئة"، وتجري بمشاركة جميع قطاعات الجيش الوطني.

ولفت المتحدث باسم القيادة إلى أن من ميزات هذه العملية هو اشتراك أنواع مختلفة من الطائرات الحربية، مثل طائرات "إف-16" و"سوخوي-25" و"سيسنا كارافان".

وأضاف أن "الطلعات الجوية تميزت بعملها مع القطاعات العسكرية وبارتفاعات منخفضة، وحتى على المدن"، مشيرا إلى أن "الغاية من ذلك هي إيصال رسالة إلى الأهالي بأن القوات المسلحة بكل أصنافها هي الحامي الوحيد للعراق".

وتابع الخفاجي أن "عمليات أبطال العراق هي المرحلة الأولى، وتختلف عن العمليات السابقة، لأنها انطلقت فقط في محافظة الأنبار، ما يعني أن هناك استراتيجية ورؤية جديدة في العمل". وبيّن أن" استراتيجية العمل الجديدة قائمة على الاستباقية والجهد الاستخباري والأمني، لملاحقة ومطاردة التنظيمات الإرهابية وتطهير المناطق منها".

وانطلقت المرحلة الأولى من عمليات "أبطال العراق"، فجر اليوم الأربعاء، لتطهير محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها على حدود البلاد مع سوريا والأردن، من فلول عصابات "داعش" الإرهابية.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية