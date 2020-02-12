واجتمع الجلاد بالضحية صدفة في معسكر إيواء بإيطاليا!

ألقت الشرطة الإيطالية في مدينة كروتوني الايطالية القبض على لاجئ ليبي يدعى وائل غالي مسعود الحصايري بعد أن تعرف عليه لاجئ صومالي في أحد مراكز الإيواء واتهمه بتعذيبه.

وقال بيان صادر عن شرطة مدينة كروتوني الإيطالية إن "مواطن صومالي حضر صحبة صومالي آخر إلى الحراس حيث يقيم في مركز لاستقبال المهاجرين في جنوب شرق إيطاليا وأبلغهم أنه تعرف بالصدفة على أحد معذبيه في ليبيا".

ولفت بيان الشرطة إلى أن المواطن الليبي المحتجز كان يقيم في مركز استقبال للاجئين منذ نوفمبر الماضي في انتظار حصوله على حق اللجوء.

وذكرت الشرطة الإيطالية المحلية أن اللاجئ الصومالي الشاب أفاد في بلاغ بالخصوص بأن هذا المواطن الليبي كان يحرس مهاجرين في مكان يشبه السجن في ليبيا استعدادا لتهريبهم إلى إيطاليا، وكان يدعى "الزعيم بيتر"، ومارس ضده التعذيب بما في ذلك الضرب مرارا والتهديد بتعريضه للصعق بالكهرباء لابتزاز المال.

وروت وسائل إعلام إيطالية أن المحتجز الليبي حاول بعد أن انكشف أمره، شراء صمت اللاجئ الصومالي، لكن الأخير رفض وأبلغ عنه، وحين جاءت الشرطة ليلا لاعتقاله كان يستعد لمغادرة المكان.

المصدر: وسائل إعلام إيطالية