الكرملين يوضح بندا تم الاتفاق عليه مع تركيا في سوتشي حول إدلب لم ينفذ بعد

أكد الكرملين أن موسكو ملتزمة مثل السابق باتفاقيات سوتشي مع تركيا حول سوريا، وأخذت أنقرة على عاتقها في إطار هذه الاتفاقيات تحييد الجماعات الإرهابية المتمركز في إدلب.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن اتفاقيات سوتشي تفرض التزامات معينة على كل طرف، مضيفا أنه "بحسب وثيقة سوتشي أخذ الجانب التركي على عاتقه تحييد الجماعات الإرهابية التي تتمركز في إدلب".

وقال بيسكوف إن روسيا تأسف لمواصلة الجماعات المسلحة في إدلب القيام بهجمات تستهدف المنشآت العسكرية الروسية، مؤكدا: "هذا أمر غير مسموح به ويتناقض مع اتفاقيات سوتشي".

المصدر: نوفوستي