الأمن المصري يحبط صفقة كبيرة تشمل 4 أطنان من المخدرات

أحبط ضباط مكافحة المخدرات في مصر، اليوم الأربعاء، تهريب 4 أطنان من مخدر الحشيش إلى داخل البلاد قيمتها 390 مليون جنيه.

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وأكد الأمن المصري أنه تم رصد وصول حاويتين قادمتين من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء الإسكندرية البحري، تضم (معلبات معدنية لمنتج غذائي، حمص مخلوط بالطحينة) مشحونة بمعرفة إحدى الشركات ومقرها بالقاهرة، وإخفاء أصحاب العمل كمية كبيرة من مخدر الحشيش داخل الحاويتين.

وقام مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء معتز توفيق، بتقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري والسلطات الجمركية، وتم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاويتين بميناء الإسكندرية البحري، لفض المعلبات المعدنية التي تحتوى على المنتج الغذائي المشار إليه، والتي بلغت 15 ألفا و842 علبة تحوي مخدر الحشيش، بلغ وزنها 3 أطنان و900 كليوغرام.

وتمكنت قوات الأمن المصرية من تحديد العناصر القائمة على جلب وتهريب شحنة المواد المخدرة داخل وخارج البلاد وجار تكثيف الجهود لضبطهم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية