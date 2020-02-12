تركيا تدعو حلف الناتو لاتخاذ خطوات ملموسة دعما لها في إدلب

دعا وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، حلف شمال الأطلسي "الناتو" لتقديم دعم جاد وملموس بهدف وقف هجمات الجيش السوري على إدلب بشمال غربي سوريا.

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وقال أكار في مقابلة أجرتها معه وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إنه أعطى تعليماته لجنوده للرد الفوري بالمثل على أية هجمات للقوات السورية الحكومية تستهدف نقاط المراقبة التركية أو النقاط العسكرية بإدلب.

وجدد أكار التأكيد على أن نقاط المراقبة التركية الـ 12 ستواصل أداء مهامها في إدلب.

وأضاف وزير الدفاع التركي أن بلاده "تواصل الضغط على روسيا بهدف دفعها لاستخدام ضغوطها على نظام الأسد وإجباره على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، والتراجع لما بعد طريق "إم 5" ذي الأهمية الاستراتيجية الكبيرة".

ولفت إلى أن أنقرة طلبت من موسكو الوقف الفوري لهجمات النظام السوري على إدلب، والالتزام بالهدنة، الأمر الذي سيساهم في عودة المدنيين لديارهم.

وشدد على أن بلاده تدعم اتفاق وقف إطلاق النار (سوتشي)، للحيلولة دون موجات نزوح جديدة.

وردا على سؤال حول تطلعات بلاده من اجتماع وزراء دفاع دول الناتو، قال أكار إن "أنقرة تنتظر من حلفائها اتخاذ خطوات ملموسة لوقف هجمات الأسد على إدلب، والوقوف بالتالي أمام موجة نزوح جديدة قد تشكل خطرا على أوروبا".

وتابع: "إن الأشخاص الذين يفقدون منازلهم وعوائلهم في هجمات نظام الأسد يحاولون فعل شيء ما للانتقام، الأمر الذي قد يعزز من انتشار التطرف".

المصدر: الأناضول