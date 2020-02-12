شكري يبحث مع أوبراين الأوضاع في سوريا وليبيا

التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، يوم أمس في واشنطن مستشار الأمن القومي الامريكي، روبرت أوبراين، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الأوسط.

وقالت الخارجية المصرية في بيان، اليوم الأربعاء، إن شكري واوبراين أكدا خلال اللقاء على "ضرورة تعزيز التنسيق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حول القضايا الإقليمية المرتبطة بالشرق الأوسط، وبشكل أخص الأزمة السورية والوضع في ليبيا، بما في ذلك ضرورة مكافحة الإرهاب والتصدي لانتقال المقاتلين الإرهابيين إلى ليبيا ومنها إلى دول الساحل والصحراء، وبما يدعو إلى تكثيف التنسيق والتعاون لتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية والقضاء التام على ظاهرة الإرهاب".

كما تطرق الطرفان إلى تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة في إثيوبيا وسعي الإدارة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان).

ويزور وزير الخارجية المصري واشنطن للمشاركة في مفاوضات سد النهضة، التي من المقرر أن تبدأ اليوم هناك وتستمر يومين بمشاركة وزراء الخارجية والري لدول النيل الشرقي (مصر والسودان وإثيوبيا)، وبحضور ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية، والبنك الدولي، وذلك لمراجعة الصياغة النهائية للاتفاق الخاص بالجدول الزمني لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، والإجراءات المتبعة في سنوات الجفاف.

المصدر: RT