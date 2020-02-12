تركي الفيصل يصف صفقة القرن بأنها "فرانكشتاين" العصر الحديث

وصف رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ" صفقة القرن" بانها بمثابة "فرانكشتاين" العصر الحديث.

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ورأى الأمير السعودي المخضرم أيضا في حوار مع شبكة "سي أن بي سي" الأمريكية أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، هي "تصور وحشي" لدولة فلسطينية.

وشدد الفيصل في هذا السياق قائلا: "ما أراه حتى الآن في الاتفاق هو أنه يحاول جعل فلسطين مخلوقاً مسخاً، إنه مجرد تصور وحشي لدولة فلسطينية، انتزعت عاصمتها المشروعة، ما يسلبها قلبها، وحدودها غير محددة، وهذا يسلبها روحها".

وتوقع رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق أن تفشل هذه الصفقة، مشيرا إلى أن هذا "الاتفاق لن يذهب بعيدا كثيرا، ليس فقط في هذا القسم من العالم، ولكن العالم بأسره رفضه".

المصدر: cnbc